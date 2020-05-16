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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi

16 Mayıs 2020 12:03

İstanbul Kadıköy ve Ataşehir’de 3 iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, raflarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen ilaçlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, kaçak ve sahte ilaç ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında belirli süre fiziki takip ve teknik dinleme yapan polis ekipleri, 14 Mayıs’ta Kadıköy ve Ataşehir’de 3 iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, M.D. ve Y.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda, kutulara konulmuş şekilde çoğu kaçak 819 bin adet steroid, cinsel içerikli hap ve akciğer rahatsızlığı için kullanılan türden ilaç, 85 kilo etken madde, 630 bin adet kapak ve şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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