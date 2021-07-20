İstanbul'da havadan kaçak kesim denetimi

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, sokakta kurban kesimlerinin önüne geçmek için drone ile havadan denetim yaptı. Tespit edilen adreslere zabıta ekipleri yönlendirilerek sokakta kurban kesimi yapılması engellendi.

Esenyurt Belediyesi, sokakta kurban kesimlerinin önüne geçmek için drone ile havadan denetim yaptı. Tespit edilen adreslere zabıta ekipleri yönlendirilerek sokakta kurban kesimi yapılması engellendi. Kurban satış ve kesim alanlarında özel önlemler alan Esenyurt Belediyesi, sokakta kurban kesimlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, bayramın birinci günü drone ile Esenyurt genelinde denetim yaptı. Sokakta kurban kesildiği tespit edilen yerlere motorize timler sevk edildi. Ekipler, söz konusu adreslerde sokakta kurban kesilmesine izin vermedi. Zabıta ekiplerinin denetimi, bayram süresince devam edecek.