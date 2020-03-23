"Evde kal” uyarısına rağmen ormanda toplanıp güreş tuttular

Koronavirüs önlemleri kapsamında “evde kalın” uyarısına rağmen bir grup genç Arnavutköy’de ormanlık bir alana gelerek güreş tuttu.

İstanbul'da bir grup genç, Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara yapılan 'evde kalın' uyarısına rağmen ormanlık alanda toplanıp güreş tuttu.

Arnavutköy Durusu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı. Kendi aralarında güreş düzenleyen gençler üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı.

Osmanlı marşları eşliğinde birbirleriyle güreşen gençlerin çevresindekiler ise alkış tuttu.