İstanbul'da gece ayazında ücretsiz ekmek kuyruğu

Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) İstanbul’da ücretsiz ekmek dağıttı. Ücretsiz ekmek almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyruğun görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kuyruklar ülkesi Türkiye” diyerek tepki gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u etiketleyen Ağbaba, “Yoksulluğu sıfırlamıştınız değil mi?” diye sordu.

Dün de Kayseri'de oluşan ucuz elma kuyruğu gündem olmuştu.