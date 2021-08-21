T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı

Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi

21 Ağustos 2021 11:43

İstanbul Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

istanbulavcılaryılanpanik

Diğer Videolar

Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon 100 bin liralık cep telefonu hırsızlığı

Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi

Vatandaş: Üniversiteli çocuğuma aylarca ev arayıp 3 bin liraya bodrum kat buldum; Cumhurbaşkanı sadece bir gün bizim hayatımızı yaşasın

Ankara Tiyatroları’nın sezon açılışı yapıldı; "Sanatçılarımızı özledik, hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz"

Binali Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel’in türküsünü söyledi

Çin'de geliştirilen 'evcil robot hayvan'lara ilgi artıyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24