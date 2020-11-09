T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı

09 Kasım 2020 10:18

İstanbul’da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, pandemi tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

ETİKETLER

koronavirüsesnek mesaipandemisanayi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2020

Tuncay Özkan sokak röportajında yaşanan tartışmayı paylaştı: "Bu düzeni değiştireceğiz, bu düzen değişecek!"

ABD'de meydana gelen Nashville patlamasının görüntüsü yayınlandı

Polis kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

FBI'ın peşinde olduğu "Jet Pack Man" 900 metre yükseklikte görüntülendi

"Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları re'sen yürütülüyor, avukatları vekaletnamesi olmamasına rağmen vekalet ücretinden 40 milyon lira kazandı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Koronavirüs'e yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile...

Olay TV'nin kapanmasının ardından kanalın sahibi Cavit Çağlar: Yayın ekibinin...

Deniz Zeyrek: Sosyal medyada çok aktif bir AK Parti’linin tweet’lerini...

Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?...

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24