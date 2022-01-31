İstanbul’da ehliyet sınavında cerrahi maskeye kopya düzeneği kuran 5 kişi yakalandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda düzenlenen ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran biri Iraklı 5 kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların, pandemiden dolayı kullandıkları cerrahi maskede gizli kamera, kulaklarında da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı bulundu.

Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda düzenlenecek ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde istihbarat alan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ile ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında sınavın düzenleneceği ortaokul ve çevresinde yapılan araştırmalarda, okul dışında park halinde olan iki araç tespit eden emniyet ekipleri, şüpheli 2 otomobile baskın düzenledi.

Araçlarda bulunan 3 kişiyi, polis kamera ile tablet bilgisayara aktarılan sınav sorularını cevapladıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonu genişleten polis, okula operasyon gerçekleştirdi. Baskında, sınava dijital düzenek ile girdikleri belirlenen V.K. ile Irak uyruklu R.H.K. isimli 2 şüpheli, sınavda bulundukları sırada salonda gözaltına alındı.