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İstanbul’da canlı hayvan kaçakçılığına polis operasyonu

28 Ocak 2021 16:41

İstanbul Pendik’te bir müştemilat dairesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında pacman kurbağası, varanüs glauerti, taç yavru geko olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Ocak Pazartesi günü Pendik’de bulunan bir müştemilat içerisinde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 adet savanna monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 5 adet büyük, 5 adet küçük olmak üzere 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet” suçlarından tahkikat başlatıldı. Muhafaza altına alınan 40 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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