T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul’da çaldıkları kamyonetlerle iş yeri soyan suç şebekesi çökertildi

09 Temmuz 2020 11:23

İstanbul’da farklı ilçelerde kamyonet ve minibüs çalan ve bu çalıntı araçlarla iş yerleri ve otolardan hırsızlık yapan 10 kişi polis tarafından yakalandı. Toplam 19 farklı suça karışan suç şebekesinde 18 yaşını doldurmamış şahısların olduğu da öğrenildi. Şahısların kamyonet çaldığı ve çalıntı kamyonetle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir suç şebekesinin Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve Kadıköy’de farklı tarihlerde kamyonet ve minibüs tipi araçları çalmaları üzerine polis harekete geçti. Şahısların çaldıkları kamyonet ve minibüslere yine benzer araçlardan çaldıkları çalıntı plakaları taktıkları, bu araçlarla farklı iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Toplam 11 şüpheliden oluşan suç örgütünün 9 adet oto hırsızlığı, 7 plaka hırsızlığı, 2 iş yerinden hırsızlık ve 1 otodan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Suç örgütü üyelerince çalındığı tespit edilen 9 adet çalıntı araç çeşitli tarihlerde polis tarafından ele geçirildi. Suç örgütü faillerinin yakalanarak suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Ümraniye ve Maltepe’de 07 Temmuz 2020 günü eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi yakalanırken, diğer 5 kişi de farklı tarihlerde yakalandı. Yakalanan şahıslardan Ferhat Ü., ile yaşı küçük olan E.E., U.K., E.E., E.K. isimli şahısların tutukluluk hali devam ederken, Ümit C. Emre C. ile yaşı küçük Y. K., E. K. ve R. B. isimli şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma, oto hırsızlığı-iş yerinden hırsızlık suçları sebebiyle savcılığa gönderildi.

Hırsızlık mağdurlarından Oğuz Kayakurt, “Ben bir firmada dağıtım görevlisiyim. Dağıtım esnasında bir sanayi sitesine girdim. Bir dükkanın önüne aracımı park ettim. Aracı stop ettim ama anahtarı üzerinde bıraktım. Araçtan indim kargoyu verdim. O esnada dışarı çıkarken aracımın ufak ufak hareket ettiğini gördüm. Dükkandan görevlilerin aracı az ileri aldığını düşündüm o esnada içeriden araba çıkıyordu sonra baktığımda 15, 16 yaşlarında esmer bir çocuğun direksiyonda olduğunu gördüm. Pesinden koştum ama yetişemedim. O anda bir motosikletin arkasına atlayarak yakalamaya çalıştık ama çok hızlıydı gözden kaybettik. Olay böyle oldu sonrasında kayıtlardan izlediğimiz kadarıyla zaten bunlar bir örgütmüş. Ben daha arabadan inmeden onun önünden geçerken beni takip etmeye başlıyor. Araba camının önünde paketler vardı. Aracın Kargo arabası olduğu belli oluyordu. Yaklaşık elli metre koşarak geliyor ben içeri girdiğim anda arabanın etrafından dolaşıp geliyor. Kontağı üzerinde görüyor ve arabayı alarak hızla gözden kayboluyor. Bizim gibi arabası çalınan birisi bize yardım etti. Aynı muhitte yaşanan olaylar bunlar. Polis ekipleri sağ olsun geniş çaplı bir çalışma ile çeteyi çökertti. Polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Arabamıza kavuştuk çok mutluyum” diye konuştu.

Öte yandan şahısların park halindeki bir kamyoneti çaldığı ve çalıntı kamyonetle iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER

istanbulhırsızkamyonetkamyonşebeke

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2020

Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar anlattı: Ölümle burun buruna kaldık

Yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Bakan Soylu, selin vurduğu Giresun'da kaza atlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu: Yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var

Nesrin Cavadzade video paylaştı, kendisini tiye aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefon şifresini söylemedi diye 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarıyla dövdü!...

Avrupa’nın en büyüğü bu akşam belli oluyor; Bayern Münih-PSG...

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması...

Giresun'da sel felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi...

Kadıköy'de polisten şiddet gören Rana B'nin bilgileri paylaşıldı; sosyal medyada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24