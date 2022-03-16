İstanbul’da çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Güngören'de düğün konvoyunda çakar kullanan 4 sürücüye 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan toplamda 14 bin 584 lira ceza kesildi.



Güngören'de hafta sonu çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan 4 araç sürücüsü S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. yakalandı. Sürücülere, 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan bin 823'er lira, aynı madde gereğince araç sahiplerine de bin 823'er lira olmak üzere toplamda 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.(DHA)