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İstanbul’da çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

16 Mart 2022 08:38

Güngören'de düğün konvoyunda çakar kullanan 4 sürücüye 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan toplamda 14 bin 584 lira ceza kesildi.  

Güngören'de hafta sonu çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan 4 araç sürücüsü S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. yakalandı. Sürücülere, 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan bin 823'er lira, aynı madde gereğince araç sahiplerine de bin 823'er lira olmak üzere toplamda 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.(DHA)

 

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