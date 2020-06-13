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İstanbul'da bir restoran Koronavirüs'e karşı cam fanus uygulaması başlattı

13 Haziran 2020 12:17

Beyoğlu’nda bir restoran sosyal mesafeyi masaları cam fanus içine alarak sağlıyor. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde Türkiye’de harekete geçirilen normalleşme kapsamında salgın başlangıcında kapanan kafe ve restoranlar yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Normalleşmeye geçilse de sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat ediliyor.

İstanbul Beyoğlu’nda bir restoran normalleşme sürecinde aldığı önlemle dikkat çekti. Restorandaki cam fanus uygulaması hakkında bilgi veren işletmenin yöneticisi Oğuzhan Par, “İki terastan oluşan bir restoranız. Misafirlerimiz güvenle gelip hizmet alabilirler. Tüm servis personelimiz ve garson arkadaşlarımız siperlik kullanıyor. Boşalan fanusumuza hemen misafir kabul etmiyoruz. Önce havalandırıp dezenfekte ettikten sonra yeni misafirlerimiz için hazırlıyoruz” dedi.

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