İstanbul'da bir kadın, sokak kedilerinin içtiği suya çamaşır suyu dökerken yakalandı

Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu, "Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Belediye kendi mamalıklarını yaparak kendi amblemlerini koysa bu insanlar böyle şeyler yapmaktan çekinir. Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, o anlamaz ki. Biz çamaşır suyundan zehirlendiğini düşündüğümüz 4-5 kedi gördük" dedi.

Feride K.'nin eşi: Psikolojik sorunları var

Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz, uzaktan seviyor benim eşim de. Ben psikolojik sorunlu diyorum, bunun başka türlü izahı yok. Hoş bir şey değil hayvan zehirlenir mi? Biz şükür Müslüman insanlarız, çok büyük vebal ama hasta insana ne diyeceksin? Eşim bana olayı anlattı. Feride K. 'Ben kedilere su veriyordum kadının biri geldi bana müdahale etti' dedi. Ben de onu bir daha kedilere mama veya benzeri şeyler vermemesi gerektiği konusunda uyardım' dedi" şeklinde konuştu.