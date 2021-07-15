İstanbul'da bayram trafiği başladı

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzandı. Yoğun trafik drone ile havadan da görüntülendi.