İstanbul’da barajlar geçen yılın mart ayını geçti

İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi geçen yılın mart ayını geçti. Yağmurlarda en az dolan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da kurak geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi geçen yıl mart ayında yüzde 64,17’ye kadar gerilemişti. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı. Böylelikle barajlardaki su seviyesi geçen yıl mart ayı seviyelerini geçti. Sazlıdere, Pabuçdere ve Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50’nin altında kalırken, diğer 7 barajın doluluk ise yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yağmurlardan yeteri kadar yararlanamayan Sazlıdere Barajı’nın doluk oranı havadan görüntülendi.

İstanbul’da barajların son doluluk oranları ise şu şekilde:

"Ömerli Barajı 81,62

Papuçdere Barajı 45,69

Sazlıdere Barajı 34,43

Büyükçekmece Barajı 64,82

Alibeyköy Barajı 58,20

Terkos Barajı 60,59

Kazandere Barajı 57,88

Elmalı Barajı 73,54

Darlık Barajı 76,66

Istrancalar Barajı 44,66".