İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü

İstanbul'da kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararına rağmen Taksim'de yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için yollara çıktı. Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek oradan da Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen kadınlar, vapura binemeden gözaltına alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de polis bariyerleriyle kapatıldı. Karaköy'de kadınlar polis barikatlarına yüklendi.

Taksim'de Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde de toplanan kadınlar hep birlikte havaya zıplayarak eylemde bulundu.