T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü

Karaköy'de kadınlar polis barikatlarına yüklendi

08 Mart 2022 19:01

İstanbul'da kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararına rağmen Taksim'de yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için yollara çıktı. Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek oradan da Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen kadınlar, vapura binemeden gözaltına alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de polis bariyerleriyle kapatıldı. Karaköy'de kadınlar polis barikatlarına yüklendi. 

Taksim'de Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde de toplanan kadınlar hep birlikte havaya zıplayarak eylemde bulundu. 

8 martkadınlar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Nisan 2022

Afşin Termik Santrali ÇED toplantısında halk 'istemiyoruz' dedi

Konya'daki Türk öğrencilerden, yabancı öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmetine yorumlar; "Bize de yapmaları gerekir"

Bolu’da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı, çevredekiler izledi

İstanbul Sözleşmesi | "Zaman kaybettirmeyin, mücadelemizle baş edemezsiniz çünkü hayatlarımız söz konusu"

Aydınlı çiftçi: Emekliye bir kuruş zam yok; ellerimin haline bakın, görsün bunu Cumhurbaşkanı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24