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İstanbul'da 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların ilk yorumu

"Bayağı sallandık, 3-5 saniye sürdü"

24 Eylül 2020 17:18

Marmara Denizi'nde saat 16.38'de İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bir vatandaşın depremle ilgili yorumu "Bayağı sallandık, bir 3-5 saniye sürdü. Önce bir koltuk sallandı, bayağı bir sarstı, avizeler falan sallandı" şeklinde oldu.  

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.

TIKLAYINIZ - İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

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