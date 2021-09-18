İstanbul Caz Festivali konseri öncesi, Karsu Akustik24'te: Atlantic Records’ın müziğini de çalacağız, Ahmet Ertegün'ün hikâyesini de anlatacağız

Akustik24'te bu hafta Ayşen Güven, Karsu’yla hızlandırılmış bir sohbet gerçekleştirdi. Sanatçı 28. İstanbul Caz Festivali’nde sahne alacak müzisyenle 20 Eylül’de Atlantic Records’ın unutulmaz kayıtlarının da arasında yer alacağı konseri, Türkiye’deki müzik ortamını, sahnedeki keyifli halini ve daha fazlasını anlattı.

Müzisyen yeni şarkı kayıtlarına yetişirken, festival sahnesini ve müzikle ilişkisini Ayşen Güven’e anlattı. “Atlantic Records’ın müziğini de çalacağız Ahmet Ertegün'ün hikâyesini de anlatacağız” diyen Karsu “Azıcık kendi repertuarımızı da yapacağız” diye ekledi.

"Müzik kültürümüz çok büyük bunu kaybetmemek lazım"

Türkiye’deki müzik ortamına dair izlenimlerini de anlatan Karsu favori müzisyenleri arasında “Evrencan Gündüz, Melike Şahin, Kalben, Sena Şener” gibi isimlerin yer aldığını bir çırpıda paylaşıyor. “Onlar kendi müzik stillerini buldular” diyen müzisyen “Keşke çocuklar erken yaşta müzikle tanışsalar; müzik kültürümüz çok büyük bunu kaybetmemek lazım” diye vurguladı.

“Ben özgürce müziğimi yapıyorum” diyen Karsu, “Kariyerimden çok memnunum; istiyorum ki yanımdakiler iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar” diye de ekliyor.

"Beni daha çok Karsu yapan hayata karşı heyecanım"

Pandemide müzik yapamamanın kendisi için çok sarsıcı olmadığını söyleyen müzisyen, “Beni Karsu yapan tabii ki müziğim ama aynı zamanda yemeklerim, arkadaşlarım, ailem; beni daha çok Karsu yapan hayata karşı heyecanım" derken şunu da söylüyor: Bir gün müzik tamamen bitse tabii ki üzgün olurum ama dünya başıma yıkılmaz

BluTV’de ‘Karsu’nun Odası’ adını verdiği bir eğlence programına da dün başlayan Karsu, 20 Eylül’de ise Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Karsu’nun ufuktaki müzikal çalışmalarını da anlattığı hızlı ve dopdolu sohbet yayında.

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