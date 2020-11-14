İstanbul Boğazı’nda yelkenliler yarıştı

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı BAU Bosphorus Sailing Cup 2020 etkinliğine 40’a yakın tekne ve 500’e yakın yelkenci katıldı. Katılımcılar İstanbul Boğazı’nda görsel şölen yaşattı.

BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nün önünden başlayarak Anadolu Hisarı’na kadar uzanan tekneler ve yelkenliler birbirleriyle yarıştı. BAU Uluslararası Yelken Kulübü Viskomodor Ceren Peker, Sailing Cup’ın boğazın ilk yelken yarışı olduğunu belirterek ‘’ Pandemi dolayısıyla bu sene de sekizincisini gerçekleştirdiğimiz yarışımız sonbahara kaldı ve yılın son boğaz yarışı olma özelliği taşıyor. 40’a yakın tekne katılıyor yaklaşık 500 tane de yelkenci olacak deniz üzerinde. Yelkenlilerimiz hem balonlarıyla hem de yelkenlileriyle boğazda Bahçeşehir Üniversitesinden start alarak Anadolu Hisarına gidip iki tur atacaklar. İzleyicilere görsel bir şölen sunmayı bekliyoruz.’’ dedi.