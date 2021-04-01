İstanbul Boğazı'nda arızalanan yük gemisi yalılara çarpmak üzereyken kurtarıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada bir yük gemisi, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğazda demir atan Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10.45’te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlendiği belirtildi. Arıza yapan geminin, yalılara çarpmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, ''Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.