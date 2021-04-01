T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul Boğazı'nda arızalanan yük gemisi yalılara çarpmak üzereyken kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Acil olarak demirlendi

01 Nisan 2021 11:32

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada bir yük gemisi, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğazda demir atan Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10.45’te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlendiği belirtildi. Arıza yapan geminin, yalılara çarpmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi. 

Açıklamanın devamında, ''Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.

istanbul boğazıyük gemisikıyı emniyet genel müdürlüğüyeniköysürüklenen gemi

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Çarşı'da şampiyonluk sevinci

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?...

Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!...

İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile...

Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve...

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24