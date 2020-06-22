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İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlardan 'Savunma Yürüyüşü'ne destek, Feyzioğlu'na istifa çağrısı

22 Haziran 2020 18:29

Baro başkanlarının Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya yürüdüğü 'Savunma Yürüyor' eyleminde, Ankara'nın dışında polis tarafından durdurulan baro başkanlarının şehre alınmamasının ardından, İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlar yürüyüşe destek verdi. "Faşizme karşı omuz omuza",“Hak hukuk adalet”, “Savunma susturulamaz” sloganları atan avukatlar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da istifaya çağırdı. 

Ankara'daki Savunma Yürüyüşü'ne yönelik polis engelinin ardından avukatlar, İstanbul Barosu önünde toplandı. “Hak hukuk adalet”, “savunma susturulamaz”, “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atılırken, avukatların “Feyzioğlu istifa” sloganları da dikkat çekti. 

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