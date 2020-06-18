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İstanbul Adalet Sarayı’nda bir mahkeme karantinaya alındı

18 Haziran 2020 13:02

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi’nde görevli bir memurda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Mahkeme karantina altına alınarak mahkeme çalışanları izne çıkarıldı.

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi bir kalem memurunun Koronavirüs olmasının ardından mahkeme karantinaya alındı. 6. Tüketici Mahkemesi’nde çalışan ve erkek olduğu öğrenilen memurda Koronavirüs tespit edilmesinin ardından mahkemenin iki hakimi ve kalem personelleri 14 gün karantinada kalmaları için tedbiren izne çıkartıldı. Mahkemenin karantinaya alınmasının sonrasında kalem ve mahkeme dezenfekte edildi.

Öte yandan karantina altına alınan duruşma salonunun kapısına, “Covid-19 salgını nedeni ile mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazılı kağıt asıldı.

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istanbul adalet sarayı

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