İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı anlattı: Ambulanslar Koronavirüs vakalarına nasıl müdahale ediyor

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ambulans ekiplerinin yeni tip Koronavirüs(Covid-19)vakalarına müdahale sürecini anlattı.

Vakalara müdahale edilirken Bilim Kurulu tarafından belirlenen algoritmaya göre hareket edildiğini söyleyen Türkdoğan, “Ambulans ekipleri hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor”

Hastaya müdahaleye giden ekiplerin her müdahalede koruyucu ekipmanlarını değiştirdiğini belirten Türkdoğan, "Tüm ekiplerimiz tulumlarını, maskelerini ve eldivenlerini giyerek hazırlıklı bir şekilde vakaya çıkıyorlar. Vakaya gittiklerinde analize alıp, müdahalesini yapıp komutanın yönlendirdiği en uygun hastaneye gidiyor ve acil servise bırakıyorlar. Hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor” diye konuştu.