İstanbul'a gelişi beklenen Mesut Özil'den açıklamalar: "Allah'a şükürler olsun ki oldu; o formayı gururla taşıyacağım"

T24 Haber Merkezi

Saat gece 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi beklenen Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa binmeden NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz programında yaptığı açıklamada "Allah'a şükürler olsun ki oldu; o formayı gururla taşıyacağım" dedi.

Özil, antreman durumuna ilişkin de "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son süreçte Almanya'ya ailemin yanına uğramıştım. Geldiğimde karantina altındaydım ama antrenmanlarımı evde yaptım. Tabii birkaç maç eksiğim oldu ama bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.