'İşsizlikten bunaldım' dedi, çatıya çıkıp etrafa ateş etti

Gaziantep'te, valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yakınında bulunan iş merkezinin çatısına çıkan 30 yaşındaki M.Ş., elindeki tabancayla etrafa ateş etti. Polisler, bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdıktan sonra M.Ş.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polislerin görüştüğü M.Ş., bir süre sonra elindeki tabancayı bırakıp, polise teslim oldu. Güvenlik önlemleri eşliğinde iş merkezinden çıkarılan M.Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Bunalttılar ağabey” dedi. Emniyet müdürlüğüne götürülen M.Ş.'nin, işsiz olduğu için çatıya çıktığını söylediği belirtildi.