"İşsizim" diyen vatandaş: Erdoğan'ın sarayda yaşamasından memnunum; o oraya layık ben buraya layığım

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Gözlüklü Muhabir isimli Youtube kanalının Kayseri'de gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan ve "İşsizim" diyen vatandaş "İşsizim Erdoğan sarayda yaşasın ben memnunum' diyorsun" diyen muhabire "Tabii, o oraya layık ben buraya layığım" yanıtını verdi.

"Devletten de bir kuruş gelirim yok" diyen vatandaş, "Herkes layık olduğu yerde bulunur" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine mikrofonu tutan kişi "Bunu kabul ediyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.