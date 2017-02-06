İsrailli bakan herkesi kandırdı!

İsrail'de İçişleri Bakanı Arye Deri’nin 2015 yılında katıldığı bir televizyon programının kamera arkası görüntüleri, iki sene sonra ortaya çıktı. Görüntülerde, 2013’te ölen haham Ovadia Yosef’le ilgili çekilen programa katılan Şaş Partisi lideri Deri'nin (58), hahamla ilgili acısını ifade ederken ağlamaya çalıştığı ve ardından gülerek "Başaramadım" dediği duyuluyor. Deri bunun üzerine yanındakilerden aldığı soğanı gözlerine sürüyor ve ardından 'ağlamaya' başlıyor. Deri'nin seçim kampanyasında kullanılmak üzere çekilen ve Kanal 2 kanalında yayımlanan program sırasında kaydedilen görüntüler, İsrail kamuoyunda büyük yankı buldu. Deri, Şas’ın eski lideri Yosef’in ölümünden sonra, partinin başına geçmişti. Bakan Deri, 2000-2002 yıllarında yolsuzluktan 22 ay hapis yatmıştı.