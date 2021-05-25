İsrail saldırılarında evi yıkılan Gazzeliler, çadırlarda kalıyor

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce konut tamamen yıkılırken yerlerinden olan binlerce Filistinli de hala evlerine dönemedi.

Savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları ve top atışlarıyla hedef alınan Gazze'de 2 bine yakın konut tamamen yıkıldı, binlercesinde hasar oluştu. Sokakta kalan vatandaşlar, evlerinin enkazının üzerine kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan İsrail saldırılarının izini silmek için çalışmalar tüm hızla devam ederken günlük hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan AP'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Filistinli yetkili, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu aktardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Kaynak:euronews