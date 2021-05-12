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İsrail, Gazze’de 13 katlı binayı vurdu

Saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı

12 Mayıs 2021 10:00

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan 13 katlı binayı vurdu.

İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu. 

Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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