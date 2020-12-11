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İsrail'den Türkiye'ye dönen Sivasspor kafilesinden havalimanında alkışlı protesto

11 Aralık 2020 08:42

İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçın ardından dönüş sırasında havalimanında saatlerce bekletilen Sivasspor kafilesi, İsrail yetkilileri aklışlayarak protesto etti. 

Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan protesto görüntüleri ile birlikte "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor" ifadeleri paylaşıldı. 

İHA'da yer alan habere göre havalimanında, aralarında Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da bulunduğu kafile pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştı.

43 kişilik kafilenin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafile alkışlarla durumu protesto etti. Bunun üzerine İsrailli görevliler işlemleri daha da yavaşlattı.

Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafile uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakika da uçağa ulaşabilecekken takım, dakikalarca havalimanı içerisinde gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilenin sorularına cevap vermedi. Ekip yaklaşık 1 saat sonra uçağa alındı. Bu kez de saat 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi.

Sabah saatlerinde uçuşuna izin verilen uçağın saat 08.00’da Türkiye’de olması bekleniyor.

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