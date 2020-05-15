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İsrail'de Filistinli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi protesto edildi

15 Mayıs 2020 10:37

İsrail vatandaşı Filistinli bir gencin İsrail güvenlik güçleri kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için Arara kasabasında düzenlenen gösteride 11 gösterici İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 27 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mustafa Yunis hayatını kaybetmişti. İsrail'de yaşayan Filistinliler, yaşanan olayı protesto etmek için sokaklara döküldü. İsrail'in Arara kasabasında Filistinlilerin gerçekleştirdiği gösteride İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Gösteri sırasında İsrail polisi, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederek 3'ü çocuk 11 göstericiyi gözaltına aldı.

İki gün önce İsrail'in Haifa'ya bağlı Arara kasabası sakinlerinden Filistinli Mustafa Yunis, tedavi için gittiği hastanede polis ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Tartışmanın ardından Filistinli Yunis, İsrail güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürülmüştü. Arara kasabasında yerel Meclis Başkanı Mudher Yunis, söz konusu cinayeti kınayarak derhal bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

(İHA)

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