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Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti viral oldu; "Hah deli hah sığamadın deliğe"

Vatandaşın bahçesinde gördüğü yılanla sohbeti sosyal medyada viral oldu

01 Ekim 2021 14:50

Isparta'da bir vatandaşın bahçesinde gördüğü yılanla sohbeti sosyal medyada viral oldu. 

Çünür Mahallesi'nde bugün evinin bahçesinde bir yılan gören vatandaş, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanla konuşmaya başladı. Yılanla konuşurken cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe”, “Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan” gibi cümleler kurdu. 

Yılan daha daha sonra yuvasına girerek ortalıktan kaybolurken, geriye vatandaşın yılanla viral olan sohbeti kaldı.

Kaynak: İHA

havuz

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