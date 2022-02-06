Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: Akşama kalmadan her eve elektrik verilecek

Isparta'daki yoğun kar yağışı sonrası elektrik direklerinin verilmesi şehirde elektriklerin kesilmesine neden oldu. CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" dedi.

Isparta'da 9 saatlik yoğun kar yağışının ardından 55 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor. Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi.

CNN TÜRK'te konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen donarak ölme iddiaları ile ilgili olarak, 'Biz evinde doğal gazını yakamayan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına taşıdık. Böyle bir olay kesinlikle yoktur.' dedi. Başdeğirmen elektrik kesintileri ile ilgili olarak ise, 'Çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek.' derken 30 yıldır böyle bir yağış almadıklarını belirtti.

"Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere"

Başdeğirmen, "Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Ispartamız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Şu anda 4. günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere. Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı" dedi.

Yağışın devem etmediğini dile getiren Başdeğirmen, "Salı akşamı yeni bir kar yağışı bekliyoruz. Şehrimizde elektrik dışında, 2 tane pazar yerimizde büyük hasar meydana geldi. Bir kapalı pazar yerimizin çatısı çöktü, altında 20 tane araç hasarlı şekilde çıkarılmayı bekliyor. Biz şu anda o alandayız, çıkarmak için ekiplerimiz bekliyor. Herhangi bir yaralanma, ölüm gibi olay ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek."

"55 saattir elektriği olmayan evlerimiz var"

"55. saatindeyiz. 55 saattir elektriği olmayan evlerimiz var. Hava çok soğuk, geceleri eksi 7-8'e düşüyor. Şu anda hava güneşli, inşallah bu karların erimesine de neden olacak. Isparta'ya dışardan hat taşıyan büyük ana, örgü dediğimiz beton direklerimizin yüzde 80'i ağırlığı kaldıramayan, kafadan büküldüler. Bunların tamiri biraz uzun sürdü. Dışardan gelen hatların trafosu Isparta'ya bağlandı. Biraz süreç çok önemliydi. Isparta'nın içerisinde 40 cm kar var ama biraz yüksek mahallelerimizde bu 70-80 cm kar oluştu. Son 30 yılın içinde Isparta ilk kez bu kadar kar yağışı aldı. Bu da tabii birçok konuda bize kısa süreli de olsa bazı sıkıntılar çıkardı. Açılamayan hiçbir yolumuz yok. Yollarımız trafiğe açık. Bazı köylerimizde çok da az olsa bu konudan dolayı elektrik verilemeyen yerler var."