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İspanya'da uçak kazasına ramak kaldı

07 Temmuz 2014 12:29

İspanya'nın Barcelona kentindeki El Prat Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması pilotlardan birinin son andaki manevrasıyla önlendi. Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan UTair Hava Yolları'na ait Boeing 767-300 yolcu uçağı El Prat Havaalanı'na ineceği sırada pistte Arjantin Havayolları'na ait SkyTeam Airbus A340-300 yolcu uçağını fark etti. Tehlikeyi fark eden Rus uçağının pilotu son anda yükselmeyi başardı. Pisti pas geçen pilot, havada bir tur attıktan sonra uçağı başarılı bir şekilde piste indirdi. Barcelona’da yaşayan bir amatör kameraman tarafından tesadüfen çekilen görüntüler, İspanya’da büyük yankı yaptı. Görüntülerin internette paylaşılması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan yetkililer, böyle inişlerin doğallığına dikkat çektiler.

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