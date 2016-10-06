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İspanya'da insan kuleleri yarıştı

06 Ekim 2016 15:19

İspanya'nın Katalonya bölgesinde 18'nin yüzyıldan bu yana yapılan geleneksel insan kulesi yarışması bu yıl da Tarragona kentinde düzenlendi. 32 takımın ter döktüğü yarışmayı, üst üste yedi defa kazanan Vilafranca ekibi yine birinci tamamladı. ‘Castells’ olarak da adlandırılan insan kuleleri, UNESCO’nun ‘somut olmayan dünya mirası’ listesinde bulunuyor. “Birlik, güç, denge, cesaret ve bilgelik” prensibine dayanan insan kulelerinde en alttaki kalabalık, kol kola girerek hem temel desteği oluşturmaya hem de düşmelerde yaralanmaları engellemeye yarıyor.

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İspanyaİnsan kuleleriKatalonyaTarragona

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