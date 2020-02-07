İspanya'da 11 katlı binaya 'ekipmansız tırmanan' İngiliz turiste para cezası verildi

İspanya'da koruyucu ekipman kullanmadan 11 katlı yüksek binaya tırmanırken kendini videoya çeken19 yaşındaki İngiliz turist gözaltına alındı. Yetkililere göre para cezası verilen genç daha sonra serbest bırakıldı.

Alicante bölgesinde yer alan Benidorm şehrinde meydana gelen olayda sosyal medya hesabında kendisini 'İngiltere'den profesyonel salak' olarak tanımlayan 19 yaşındaki İngiliz turist, 11 katlı yüksek bir binaya koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı.

GoPro ile tırmandığı sırada kendisini videolu kayda alan genci, görgü tanıkları ihbar etti.

Genç turist, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İngiliz genç bindirildiği polis aracında da kendini telefonuyla kayda almaya devam ederek, "GoPro'mu aldılar. Umarım görüntüleri silmezler çünkü bu aslında oldukça komik" sözlerini kullandı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Yetkililer olaya ilişkin yaptığı açıklamada gencin para cezası aldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.