İsmailağacılar'dan, Nesin Vakfı yöneticisine saldırı

İsmailağa Cemaati’ne yakın Rabıta Vakfı, Çatalca’daki Gökçeali Mahallesi’nde, bağış yoluyla aldığı Nesin Vakfı’nın yanındaki araziye ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde mescit inşaatı yaptı. Olayın ortaya çıkmasıyla kaçak inşaat İBB ekipleri tarafından mühürlendi ve yıkım kararı aldı.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kaçak inşaatın yıkım işlemine başlanacağı sırada, Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan karar ile yıkım durduruldu.

"Kameralarını kıracağım"

Bugün öğle saatlerinde Nesin Vakfı Yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, vakfının fotoğraflarını çektiği kaydedilen ve komşuları olan Sezar Korkmaz ve oğlu Ahmet Korkmaz’ın saldırısına uğradı.

Hastaneden darp raporu alan Cihangiroğlu, jandarmaya verdiği ifadede olaya ilişkin, “Güvenlik görevlimiz sabah saatlerinde Sezar Korkmaz’ın vakfın fotoğraflarını çektiğini söyledi. Korkmaz önceden beri vakfımızın düzenli olarak fotoğraflarını çekiyordu. Jandarma ekipleri geldi ve olayı anlattım. Tutanak tutmak için dışarıda vakfın kapısının önünde duran jandarma aracının yanına çıktık ve bu sırada Korkmaz ve oğlu Ahmet Korkmaz bize doğru yürüdüler ve Ahmet Korkmaz, yanıma kadar yaklaşıp ‘ne konuşuyorsun lan’ dedi. Aynı şahıs ‘kameralarını kıracağım, göreceksiniz gününüzü’ diyerek sözlü hakarete ve tehditte bulunmaya devam etti” dedi.

"Yanınıza kalmayacak"

Cihangiroğlu, darp edildiği olayla ilgili devamında şunları söyledi:

“Tam bu sırada jandarma ekiplerinden bir görevli, bu şahsı bana saldırmak üzere yöneldiği esnada tuttu. Şahıs bir şekilde jandarmanın elinden kurtularak yanıma geldi. Benim ilk önce yüzüme yumruk atmak istedi, fakat yumruğu bana dokunmadı, arkasından bana tekme attı ve tekme karın boşluğumun sol tarafına denk geldi. Daha sonra jandarma ekipleri şahsı uzaklaştırdı. Bu sırada Sezar Korkmaz saldırmak üzere tekrar üzerime yürüdü ve yine jandarma ekipleri bu şahsı tuttu. Bu sırada ekiplerin olay yerinden uzaklaştırdığı Ahmet Korkmaz ikinci defa bana saldırmaya çalıştı. Daha sonra Sezar Korkmaz ve Ahmet Korkmaz, yeniden ‘göreceksiniz gününüzü, bu yanınıza kalmayacak’ şeklinde tehdit ettiler.”

"Komşumuz bize düşman oldu"

Cumhuriyet'in haberine göre Cihangiroğlu, “Halkı, Nesim Vakfı’na karşı düşmanlık yaratma çabasındalar. Rabıta Vakfı’nın üyeleri silahlı görüntüler vererek, tehditkar tavırlarla gözdağı veriyorlar. Biz ibadetlerine karşı değiliz. Biz bu düşmanlıklarına, karşıyız. 20-30 yıllık komşularımız bu vakıf yüzünden bize düşman oldular. Çünkü komşumun çocukları şimdi Rabıta Vakfı’nda çalışıyorlar. Bağışçılarımızın araçları ve vakıfta eğitim gören çocukların fotoğraflarını çekerek taciz ediyorlar. Birçok kez arkadaşlarımız bu şikayeti uygun bir dille söyledi. Ama bugün bize saldırdılar” diye konuştu.