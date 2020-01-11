İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Demirtaş: Üniversiteler akrep yuvası, çocuklarınızı medreseye gönderin

İsmailağa cemaatine mensup Yusuf Demirtaş, Genç Gözde Derneği'nde düzenlenen bir sohbette eğitimle ilgili sözleri tepki çekti. Demirtaş, üniversitelerin akrep yuvası olduğunu belirterek, "Çocuklarınızı medreseye gönderin. Hocam eti de kemiği de senin deyip teslim edin" dedi.

Yusuf Demirtaş dernekte yaptığı konuşmada, "Bir tanıdık anlattı, çocuğumu iş sahibi olsun diye üniversiteye gönderdim, şimdi gel Cuma'ya gidelim deyince beni tersliyor, bilseydim üniversiteye gönderir miydim. Ağladı ama iş işten geçti" dedi.

Demirtaş, "Evladımız büyüyor. Ondan bir ümidimiz vardı, bir şey bekliyorduk. Evladım bana bakacaktı, kızım bana bakacaktı. Kızları hiç konuşmayalım. Onları hiç gündeme almayalım. Şekil değişmiş, fikir değişmiş. O zaman buradan bir ders çıkartalım. Evlatlarımızı medreseye gönderelim. İyi bir şekilde hafız olsun. Ondan sonra Arapça öğrensin, fıkıh bilgilerini öğrensin.Şeriat bilgilerini öğrensin. Memleketine, anasına, babasına faydalı olsun" dedi.