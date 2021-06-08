İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Erdal Aras‘la da Mehmet Ağar‘la da, Süleyman Soylu‘la da doğal bir bağlantısı var

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, HaberTürk programcısı Veyis Ateş'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Saymaz, Ateş'in 2005-2006 yılında Mehmet Ağar, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı iken, DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. "Erdal Aras‘la da Mehmet Ağar‘la da, Süleyman Soylu‘la da doğal bir bağlantısı var" diyen Saymaz, "Sonradan basın dünyasına katılmış öyle anlıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında, kendisinin sözünü keserek soru sormasını engellediği iddialarını reddeden Saymaz, "Veyis Ateş'in beni blokladığını düşünmüyorum" dedi.

Halk TV‘de ‘Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi‘ne konuk olan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Saymaz, Veyis Ateş’in geçmişiyle ilgili kamuoyu tarafından pek bilinmeyen bir detayı da paylaşarak Veyis Ateş'in 2005-2006 yılında Mehmet Ağar, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı iken, DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi.

Ateş'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayının reklam arasında Erdal Aras'la görüştüğü iddiasının doğru olduğunu düşündüğünü söyleyen Saymaz şöyle konuştu:

"DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısıymış"

“2005-2006 yılında Mehmet Ağar Doğru Yol Partisi Genel Başkanı iken Veyis Ateş, DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısıymış. Benim 94 yılındaki ülkücülüğümü herkes biliyor ama bu gözden kaçmış yani. Bu dönemde anladığım kadarıyla Doğruyol camiası ile tanışıklığı var. Erdal Aras‘la da Mehmet Ağar‘la da, Süleyman Soylu‘la da doğal bir bağlantısı var. Yasal bir şey yani burada bir sorun yok. Sonradan basın dünyasına katılmış öyle anlıyorum. Ben kendisine sordum, bana söylememek kaydıyla anlattı. O yüzden bir şey diyemem ama ben. Ama bu Erdal Aras ile konuşması anladığım kadarıyla doğru.”

"İstersen kendi köşemde röportaj yapalım dedim"

“Diğer iddialar hakkında bir şey diyemem ama şunu söyleyebilirim, ben kendisine şu telkinde bulundum. Veyis, senin daha önce tweetlerinden ortaya çıktığında ne yaptın. Halk Tv’ye geldin, Enver Aysever‘in programına çıktın. Enver Aysever muhalif bir gazeteci muhalif bir mecrada kendini anlattın. Çok da cesurca bir davranıştı. Bence senin açından da iyi oldu. İnsanlar ikna olur olmaz ama sen iyi bir şey yaptın.

Benim sana tavsiyem bu sorulara cevap vermen yönünde olur. İstersen dedim ben kendi köşemde röportaj yapalım. Buyur sen kendini savun ya da iddialara cevap ver. Ama mutlaka ver dedim. Çünkü bunlar yetilir yutulur iddialar değil ve senin önüne koyarlar."

"Bu bir ömür boyu senin önünde olacak"

"Sen bundan sonra hangi yayına çıkarsan sosyal medyada ya da konuk olarak çağırdığın insanlar tarafından sana bu soruları sorarlar, çok sıkıştırırsan. Dolayısıyla bu bir ömür boyu senin önünde olacak. Sana tavsiyem bu iddialara yanıt vermen yönünde olur. Ama benim köşemde benim sorularıma yanıt verirsen benim için de gazetecilik olur, senin için de iyi olur dedim. Cevap vermeyeceğini söyledi."

"Bir süre olan biteni seyretmek istediğini bu seyir sonunda belki açıklama yapabileceğini söyledi. Ben, benimsediği yolun doğru olmadığını söyledim. Bu görüşmemizden birkaç saat sonra ne oldu Veyis Ateş’in programı askıya alındı. Ben biraz geç döner diye tahmin ediyorum. Dönerse de zor döner geç döner. Benim ona bu vesile ile de tavsiyem sorulara cevap vermesi yönünde olur. Çünkü bu iddiaların açıklamaya muhtaç tarafları var ileride başı daha da ağrıyabilir."

Ne Olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Veyis Ateş, HaberTürk TV'deki işine ara vererek izne ayrıldı.

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var." ifadelerini kullanmıştı.

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