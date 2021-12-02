İsmail Saymaz: Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı değil Hazine ve Maliye Kayyumu’dur

“Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı değil Hazine ve Maliye Kayyumu’dur” dedi. "Tipik AK Parti liyakatsizliğinin sonucudur bu atama" diyen Saymaz, "Bu bir pehlivanı Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi yapmaktan farksızdır" diye konuştu.

"Nebati bu vazifesi bittikten sonra Sağlık Bakanı da olur, büyükelçi de olur" diyen Saymaz, "Bunu nereden biliyoruz, üyesi olduğu kuruluşlardan ve kendisinin kurduğu vakıftan da biliyoruz. Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı değil Hazine ve Maliye Kayyumu’dur" ifadelerini kullandı.