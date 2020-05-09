T24 LogoT24 Logo
Haberler

İsmail Saymaz'dan 'Sevda Noyan' tepkisi: Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun

09 Mayıs 2020 12:28

Gazeteci İsmail Saymaz, "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'a tepki gösterdi. Noyan'ın eşi  Engin Noyan'ın Samanyolu TV'de bir dönem program yaptığını hatırlatan Saymaz, "Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programına katıldı. Programda RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği yayın durdurma cezalarına da tepki gösteren Saymaz, Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür... Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyerek ölüm tehditleri savuran Sevda Noyan'a "Hanımefendi eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Sevda Noyan ilk kez yapmamış; Barış Atay'ı da "15 Temmuz'un öfkesi hâlâ burnumuzda yazık olur hepinize" diye tehdit etmiş

 

ETİKETLER

ismail saymazsevda noyanengin noyantepkibizim aile 50 kişiyi götürürEsra Elönüülke tv

Diğer Videolar

Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı

Almanya’ya ikinci Korona dalgası mı geliyor?

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Onun yaptığı daha güzel bir dünya yaratmaya çalışmak, bunu da yapmaya devam edecek"

Kanyonda mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

Pasifik Okyanusu'nda küçük bir tekne ve dev mali balina böyle görüntülendi

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci bir gecede milyoner oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Danıştay'dan 'belediyelerin yardım kampanyası' kararı...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak, bakkal ve...

Sağlık Bakanı Koca: Vakaların yaş ortalaması 32'ye düştü; vefat edenlerin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24