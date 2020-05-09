İsmail Saymaz'dan 'Sevda Noyan' tepkisi: Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun

Gazeteci İsmail Saymaz, "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'a tepki gösterdi. Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın Samanyolu TV'de bir dönem program yaptığını hatırlatan Saymaz, "Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programına katıldı. Programda RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği yayın durdurma cezalarına da tepki gösteren Saymaz, Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür... Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyerek ölüm tehditleri savuran Sevda Noyan'a "Hanımefendi eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun" diye konuştu.

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