İsmail Saymaz'dan Selçuk Bayraktar'a: Sizden özür bekliyorum; aksi halde yargıya başvuracağım

Gazeteci İsmail Saymaz yayında söylediklerinin ardından kendisi için "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a "Sizden özür bekliyorum; aksi halde yargıya başvuracağım" çağrısında bulundu.

Selçuk Bayraktar’ın başkan olduğu T3 Vakfı, İsmail Saymaz'ın Halk TV'de TÜGVA haberleri konuşulurken söyledikleri üzerine dava açacağını duyurdu. Bayraktar da konuyla alakalı Saymaz'a tepki gösterdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından T3 Vakfı'nın paylaşımını alıntılayarak "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi #MilliTeknolojiHamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA’larımız mı? Belki her ikisi de" diye yazdı.