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İsmail Saymaz'dan Selçuk Bayraktar'a: Sizden özür bekliyorum; aksi halde yargıya başvuracağım

"Vakfınız için 'İBB’den para-bağış aldı' demedim; İBB raporuna istinaden vakfa yer tahsisi vb. hizmetler verildiğini söyledim"

17 Ekim 2021 14:48

Gazeteci İsmail Saymaz yayında söylediklerinin ardından kendisi için "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a "Sizden özür bekliyorum; aksi halde yargıya başvuracağım" çağrısında bulundu. 

Selçuk Bayraktar’ın başkan olduğu T3 Vakfı, İsmail Saymaz'ın Halk TV'de TÜGVA haberleri konuşulurken söyledikleri üzerine dava açacağını duyurdu. Bayraktar da konuyla alakalı Saymaz'a tepki gösterdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından T3 Vakfı'nın paylaşımını alıntılayarak "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi #MilliTeknolojiHamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA’larımız mı? Belki her ikisi de" diye yazdı. 

İsmail Saymaz da Twitter hesabından Halk TV'de 'Konuşmasak Olmaz' programından bir kesit paylaştı. Saymaz TÜGVA ile ilgili haberlerin ardından çıkan tartışmaları konuşurken "Bazıları doğrudan ailevi kuruluş. TÜGVA Bilal Erdoğan'ın. TÜRGEV doğrudan Berat Albayrak-Esra Albayrak tarafından yönetiliyor. T3, o biraz farklı teknolojik alanlarda kuruluşları. T3'ü bir kenara koyuyorum ama bu diğer ikisi oradan aile kuruluşları olarak Fettullahçılar ve diğer cemaatlerle, cemaatlerin iştigal ettiği alana doğrudan AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı'nın ipotek koyması için işlev görüyor. T3 Vakfı ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer damadı Selçuk Bayraktar'ın teknoloji amacıyla kurduğu vakıf. ona da bir not düşeyim kendisi diyor ki; 'Ben İBB'den para almadım sadece etkinliklerime yer tahsis edildi, çeşitli hizmetler verildi, herhangi bir para girmiş değildir cebime' diyor" dediği anları videosunu paylaştı. 
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"Vakfınız için 'İBB’den para-bağış aldı' demedim"

Saymaz paylaştığı videoya Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek "Vakfınız için “İBB’den para-bağış aldı” demedim ⁦@Selcuk İBB raporuna istinaden vakfa yer tahsisi vb. hizmetler verildiğini söyledim. Üstelik yanıtınızı yayında açıkladım ve vakfınızı diğerlerinden ayırdım. Sizden özür bekliyorum. Aksi halde yargıya başvuracağım" notunu düştü. 

Ne olmuştu?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 20 Nisan 2019 tarihinde yaptığı bir paylaşımda İBB'nin kaynak sağladığı vakıflar arasında Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3) da bulunduğunu öne sürmüş fakat daha sonra özür dilemişti. T3 Vakfı, iddiaların ardından dava açmıştı.

Davayı kazandıklarını açıklayan T3 Vakfı, “Gazeteci olduğu iddiasıyla yazı yazan ve tv programlarına katılan i. saymaz, daha önce vakfımıza yönelik iftira kampanyasına aracılık etmiş, sonrasında ahlak ve şeref çağrımız üzerine özür dilemişti. İftira ve karalamalarla beslenenler aleyhine açmış olduğumuz davaların yedisi sonuçlandı, davalılar toplam 128.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu meblağdan 60.000 TL'si üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi kararı ile kesinleşti. Saygıyla Duyurulur" ifadelerini kullanmıştı. 

Tekrar dava açıyorlar

Vakıf, Saymaz’ın katıldığı bir yayında yine aynı sözleri kullandığını iddia ederek yeniden dava açılacağını duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada “Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız. Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz” denildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA’larımız mı? Belki her ikisi de."

 

ismail saymazSelçuk Bayraktar

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