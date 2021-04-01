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İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

01 Nisan 2021 09:30

Gazeteci İsmail Saymaz ile Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç canlı yayında devletten garantili ihale alan şirketler üzerine tartıştı.

Saymaz, konuya ilişkin “Havalimanına, geçilmeyen köprülere para ödenmesi israftır. Kimse bununla övünemez. Çünkü benim param bu. Bu paralar zarar olarak bizlere geri dönecek" yorumunu yaparken Oruç, yapılan yatırımları savundu. 

Devam eden tartışma sırasında Oruç, ihale alan şirketlerin yaptığı işleri överek devletin verdiği ihaleleri savunmaya devam edince Saymaz da "Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?" diyerek tepki gösterdi. 

 

Gazeteci İsmail SaymazSabah yazarı Merve Şebnem Oruçtartışmaihalelertv 100

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