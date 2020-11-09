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İsmail Saymaz: Çoğu haber kanalının vermediği Bakan Albayrak’ın istifası, bir futbol programında duyuruldu

Berat Albayrak’ın istifa ettiği yönündeki açıklamasına haber kanallarının çoğunda yer verilmedi

09 Kasım 2020 11:49

Berat Albayrak’ın istifa ettiği yönündeki açıklamasına haber kanallarının çoğunda yer verilmedi. İlk haber, açıklamadan saatler sonra yapıldı. Albayrak’ın Instagram hesabından duyurduğu istifası, çoğu haber kanalı tarafından izleyiciye sunulmadı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı da 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini verdiğini yazdı. 

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz ise Twitter hesabından bir futbol programında Albayrak'ın istifasını izleyicilere duyuran gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tweeti'ini paylaştı. Saymaz paylaşımına "Çoğu haber kanalının vermediği Bakan Albayrak’ın istifası bir futbol programında duyuruldu" notunu düştü. 

Albayrak'ın istifası Haber Global kanalındaki futbol programında duyuruldu. Kontra adlı programda gazeteci Candaş Tolga Işık, saat 23.00 sularında, Berat Albayrak'ın istifa ettiğini dile getirdi.

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi.

TIKLAYINIZ - RTÜK üyesi Taşçı: 1780 radyo ve televizyondan beşi Albayrak'ın istifa ettiği haberini verdi, bu gazeteciliğin bittiğinin resmi

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