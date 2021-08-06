İsmail Saymaz: Bizim gördüğümüz aslında iş bilmezliğin, beceriksizliğin, yönetemezliğin iktidarıdır

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin CHP'li büyükşehir belediyelerine karşı tutumunu eleştirirken yangınlar konusunda da bu tutumun devam ettiğini söyledi. "Neredeyse yangını çıkarmaktan sorumlu tutacaklar Cumhuriyet Halk Partisi'ni" diyen Saymaz, "Vaziyet gösteriyor ki bu iktidar bir yangını söndürmekten bile aciz. Bizim gördüğümüz aslında iş bilmezliğin iktidarıdır, beceriksizliğin iktidarıdır, yönetemezliğin iktidarıdır" dedi.

"Belediyeleri kaybettikleri günden bu yana bir İmamoğlu'nun koltuğu kalmadı almadıkları" diyen Saymaz, AKP'nin CHP'li ve muhalif belediyeleri dışlama tutumunu yangınlar sırasında da devam ettirdiğini söyleyerek, "Hem yangın söndürme süreçlerinde muhatap alınmıyorlar hem de sayın başkanlar bir de sorumlu çıkarılmaya çalışılıyor" yorumunu yaptı.