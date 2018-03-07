İsmail Küçükkaya, Hülya Avşar'ın "Erkek çalışsın, kadın evde çocuk baksın" sözlerine tepki gösterdi: Kitap okumaya ihtiyacı var

"Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm" diyen Hülya Avşar'ı sert sözlerle eleştiren Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, "Hülya Hanım saçmalamış" dedi. Star TV ekranlarında yayınlanan programında Mehmet Aslantuğ'u konuk eden Hülya Avşar'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm" şeklindeki sözleri tepki çekti. Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da Hülya Avşar'ın bu sözlerine tepki gösteren isimlerdendi. Avşar'ın biraz kitap okumaya ihtiyacı olduğunu belirten Küçükkaya, "Hülya Avşar bazı konularda başarılı olabilir, popüler kalma konusunda hüneri de var. Mehmet Aslantuğ'un çok donanımlı ve bilgili olduğu belli oluyor. Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor. Bu konuda hiç okumamış. Hülya Hanım'ın kitap okuması lazım. Belki de kendisine buradan birkaç kitap seçip göndermek lazım" ifadelerini kullandı.