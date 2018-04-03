T24 LogoT24 Logo
Haberler

İsmail Hakkı Pekin ile Hanefi Avcı arasında "Yeşil yaşıyor mu" tartışması

03 Nisan 2018 14:31

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "4-5 ay önce haber aldım. 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor" dedi. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ise bu iddiaya "Mahmut Yıldırım sağ olsa hiçbir zaman kendisi saklayamayacak kadar geveze biridir" yanıtını verdi. Habertürk TV'de dün yayınlanan programda, eski Genelkurmay İstihbarat Dairei Başkanı İsmail Hakkı Pekin, çarpıcı iddialarda bulundu. Pekin, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını ve 4-5 ay önce bu konuda bir haber aldığını ifade etti. Programda yer alan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan ise iddialara yanıt geldi. Avcı, "Yeşil'in nasıl öldüğünü bilmiyorum ama sağ olmadığını biliyorum" dedi. Pekin, 'Yeşil hayatta mı?' sorusuna, "Hayattadır ve büyük bir ihtimalle bir hastalıkla boğuşuyor. MİT'e söylerdim ya da Emniyet'e söylerdim bilseydim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Benim duyduğum aldığım bilgiler bu şekilde. Bu adamın sağ olduğu ve bir hastalıkla mücadele ettiği şeklinde. 4 veya 5 ay evvel görüştüm." dedi. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ise 'Yeşil'in yaşamadığını ifade etti. Avcı, "Benim şahsi görüşüm Mahmut Yıldırım sağ değil. 1997'den itibaren yok. Sağ olmuş olsa bulurlardı. Mahmut Yıldırım sağ olsa hiçbir zaman kendisi saklayamayacak kadar geveze ve herkese her şeyi ben yaptım diye anlatan biridir. Aslında devlette görev alan birçok insan birçok suç işledi o suçlarını da 'Yeşil'in üzerine yıkmak üzere efsane bir 'Yeşil' çıktı. 'Yeşil'i tek başına bıraksanız buradan Ankara'ya gidemez ama yanındaki kamu görevlilerinin yaptığı bütün kötülükler ona fatura edildi. 'Yeşil' tek başına hiçbir şey yapamaz. Nasıl öldüğünü bilmiyorum ama sağ olmadığını biliyorum. Muhtemelen yanındaki insanlar bu adam yakalanırsa her şeyi anlatır diye yok etmişlerdir. Akın Birdal cinayeti sonrası böyle bir laf ettiler, hepsi yalan çıktı" diye konuştu.

ETİKETLER

ismail hakkı pekinhanefi avcıyeşil yaşıyor mumahmut yıldırım

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24