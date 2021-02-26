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İskenderun Körfezi'nde 15 metre uzunluğunda ölü balina görüntülendi

Balinanın yaklaşık 20 gün önce Adana'nın Karataş ilçesinde görülen oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor

26 Şubat 2021 13:27

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde denize açılan balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü bir balinaya rastladı. Balinanın yaklaşık 20 gün önce Adana'nın Karataş ilçesinde görülen oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.

İskenderun Körfezi'nden balık tutmak için tekneleriyle açılan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir cisim gördü. Yanaşıp, cep telefonuyla görüntü alan balıkçılar, hareketsiz cismin ölü bir balina olduğunu fark etti. Görüntüleri kaydeden balıkçı, "Ne olduğu bilinmiyor. Gördüğünüz gibi, ölü bir balina. Çürümüş durumda" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 20 gün önce denize açılan balıkçılar, 15 metrelik oluklu bir balina görüntülemişti. Bir süre teknenin yanında ilerleyen balinayı gören balıkçılar, cep telefonlarının kamerasıyla bu anları kaydetmişti. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kaybolmuştu.

İskenderun Körfezi'nde ölü halde bulunan balinanın, Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların görüntülediği oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.

TIKLAYINIZ - Akdeniz'de 15 metre uzunluğunda, "Dünyanın ikinci büyük balina türü"

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