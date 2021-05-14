İşkencedere'deki iş makineleri bayramda da çalışmaya devam etti, vadiye girmek isteyen köylüleri jandarma engelledi

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'a ait iş makineleri bayramda çalışmayacakları sözü verilmesine rağmen çalışmaya devam etti. İş makinelerinin çalışmaya devam etmesine tepki gösteren köylüler, çalışma alanına girmek isterken jandarmanın engeli ile karşılaştı.

"Karadeniz İsyandadır" isimli Twitter adresinden paylaşılan görüntülerde, jandarmanın İşkencedere Vadisi'ne girmek isteyen köylülere engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntüler "İkizdere yaşam alanlarını korumak için verdikleri mücadelenin 24. gününde. Bayramda çalışmayacağız sözü verilmesine karşın alanda çalışma yapıldığını öğrenen köylülerin bir kısmı zorda olsa ala girdi Kolluk kuvvetleri yine şirketi koruyor" ifadeleri ile paylaşıldı.

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