T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşkencedere'deki iş makineleri bayramda da çalışmaya devam etti, vadiye girmek isteyen köylüleri jandarma engelledi

İkizdere'dce köylüler 24 gündür taş ocağının yapımına karşı nöbet tutuyor

14 Mayıs 2021 13:57

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'a ait iş makineleri bayramda çalışmayacakları sözü verilmesine rağmen çalışmaya devam etti. İş makinelerinin çalışmaya devam etmesine tepki gösteren köylüler, çalışma alanına girmek isterken jandarmanın engeli ile karşılaştı. 

"Karadeniz İsyandadır" isimli Twitter adresinden paylaşılan görüntülerde, jandarmanın İşkencedere Vadisi'ne girmek isteyen köylülere engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntüler "İkizdere yaşam alanlarını korumak için verdikleri mücadelenin 24. gününde. Bayramda çalışmayacağız sözü verilmesine karşın alanda çalışma yapıldığını öğrenen köylülerin bir kısmı zorda olsa ala girdi Kolluk kuvvetleri yine şirketi koruyor" ifadeleri ile paylaşıldı. 

TIKLAYIN - İkizdere'de bayramda da nöbet tutuldu: Sabah bayramlıklarımızı giydik güzelce bayramlaşıyorduk ki yukarıda iş makinesinin çalıştığı haberini aldık

TIKLAYIN: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: Bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı, en uygun taş burada tespit edildi

TIKLAYIN- İkizdere'de yapılan taş ocağına ilişkin haberler

rizeikizdereişkencederetaş ocağı çalışmalarıprotestoliman inşaatı

Diğer Videolar

Melih Bulu "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Ali Deniz Şensöz: Film izleme deneyimi değişti, yalnızlaştı; her yerden üzerimize dizi ve film yağıyor

Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu: Çocuklarımla ilgili kirli bilgilerin medyada yer almasını istemiyorum

Madımak Katliamı | Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakıldı, semah dönüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı paylaşımı: Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun tepkisine ilişkin soru soran gazetecilere böyle yanıt verdi: Siyasete alet olmayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24