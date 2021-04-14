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İddia: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Demir, işitme engelli genci darp etti, Demir'in ismi yönetimden silindi

Görüntülerin çekildiği ortamda, daha önce işitme engelli genci darp ettiği görüntülerle gündeme gelen Fırat Kaya'nın da bulunduğu belirtildi

14 Nisan 2021 13:34

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in işitme engelli bir kişiyi darp ettiğine ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler yayımlandı. İstanbul’da çekildiği belirtilen görüntülere göre kendisi de işitme engelli olan Faruk Demir, kalabalık bir odada bir kişiyi darp ediyor. Demir’in yanında bulunan bazı kişiler de engelli vatandaşa yumruk atıyor.

Ankaragazetecisi haber sitesinde yer alan habere göre; Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir’in bir işitme engelli bir kişiyi dövdüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Habere göre söz konusun görüntülerin çekildiği ortamda,  “Fırat Delikanlı” ismini kullanan ve daha önce bir kişiye uyguladığı şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Fırat Kaya da bulunuyor. Kaya ve Demir’in birlikte çekildiği bazı fotoğraflara da yer verilen haberde, Fırat Kaya’nın darp ettiği bir gencin, telefonla görüştüğü Faruk Demir’e başparmağıyla “tamam” işareti yaptığı görüntüye de yer verildi. 

Federasyonun internet sitesinde As Başkan ünvanıyla yer alan Faruk Demir'in ismi, görüntülere ilişkin haberlerin ardından siteden kaldırıldı. 

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Türkiye İşitme Engelliler Spor FederasyonuAs Başkanı Faruk DemirDAYAKfırat kayadayak videosu

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