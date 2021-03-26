İşitme engelli genci darp eden ve şantaj uygulayan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir genci döven ve tutuklanan Fırat Kaya 'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya'nın, yine bir engelli genci darp ettiği görüldü.

Sosyal medyada 'Fırat Delikanlı' ismini kullanan ve eşcinsel bir genci dövüp paylaştığı görüntülerin ardından tutuklanan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Fırat Kaya’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ettiği görüldü. Bir diğer görüntüde ise Fırat Kaya’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görüldü.

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Kaynak: İHA